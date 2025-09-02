szeptember 2., kedd

Ajtónyitáshoz riasztották a tűzoltókat Szombathelyen - fotók

Címkék#Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság#Országos Mentőszolgálat#rendőr

Utánajártunk, miért érkeztek tűzoltók, rendőrök és mentők a szombathelyi házhoz.

Vaol.hu
Forrás: VN

Ahogy arról korábban írtunk, tűzoltók, mentők és rendőrök érkeztek egy szombathelyi ingatlanhoz, kedden a délelőtti órákban. Balogh Esztertől, a Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivőjétől megtudtuk, ajtónyitás miatt riasztották a tűzoltókat, ám a vészjelzés tévesnek bizonyult, az ingatlan ajtaját nyitva találták.

Ajtónyitás miatt riasztották a tűzoltókat
Ajtónyitás miatt riasztották a tűzoltókat
Forrás: VN

Ajtónyitás miatt riasztották a tűzoltókat

Információink szerint a mentők a helyszínen egy embert elláttak, ezzel kapcsolatban megkérdeztük az Országos Mentőszolgálatot, amint választ kapunk, frissítjük cikkünket.

Tűzoltók, mentők és rendőrök a szombathelyi háznál

Fotók: VN

 

