Ajtónyitáshoz riasztották a tűzoltókat Szombathelyen - fotók

Ahogy arról korábban írtunk, tűzoltók, mentők és rendőrök érkeztek egy szombathelyi ingatlanhoz, kedden a délelőtti órákban. Balogh Esztertől, a Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivőjétől megtudtuk, ajtónyitás miatt riasztották a tűzoltókat, ám a vészjelzés tévesnek bizonyult, az ingatlan ajtaját nyitva találták.

Forrás: VN

Információink szerint a mentők a helyszínen egy embert elláttak, ezzel kapcsolatban megkérdeztük az Országos Mentőszolgálatot, amint választ kapunk, frissítjük cikkünket.