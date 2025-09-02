Riasztás
1 órája
Ajtónyitáshoz riasztották a tűzoltókat Szombathelyen - fotók
Utánajártunk, miért érkeztek tűzoltók, rendőrök és mentők a szombathelyi házhoz.
Forrás: VN
Ahogy arról korábban írtunk, tűzoltók, mentők és rendőrök érkeztek egy szombathelyi ingatlanhoz, kedden a délelőtti órákban. Balogh Esztertől, a Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivőjétől megtudtuk, ajtónyitás miatt riasztották a tűzoltókat, ám a vészjelzés tévesnek bizonyult, az ingatlan ajtaját nyitva találták.
Ajtónyitás miatt riasztották a tűzoltókat
Információink szerint a mentők a helyszínen egy embert elláttak, ezzel kapcsolatban megkérdeztük az Országos Mentőszolgálatot, amint választ kapunk, frissítjük cikkünket.
Tűzoltók, mentők és rendőrök a szombathelyi háználFotók: VN
