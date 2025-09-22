szeptember 22., hétfő

Felelőtlen

2 órája

Ámokfutó Szombathelyen! Elképesztő, ami kilógott az autóból - videó

Címkék#Szombathely#vascső#életveszélyes ámokfutó#sofőr

Vaol.hu

Mint egy dárda, úgy állt ki egy vascső egy autó ablakán, így kanyarodott ki a sofőr a főútra, majd ment tovább a forgalomban Szombathelyen. Az elképesztő jelenetet felvette egy másik kocsi fedélzeti kamerája. Az ereszcsatorna több mint egy méterre lógott ki előrefelé az autóból. Egy szakember szerint nemcsak életveszélyes, hanem szabálytalan is volt, amit az ámokfutó autós művelt - adta hírül a TV Tények. 

ámokfutó
Nemcsak életveszélyes, hanem szabálytalan is volt, amit az ámokfutó autós művelt
Forrás: Képernyőfotó

Ámokfutó: mutatjuk a videót 

 

 

