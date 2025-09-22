Ámokfutó Szombathelyen! Elképesztő, ami kilógott az autóból - videó

Mint egy dárda, úgy állt ki egy vascső egy autó ablakán, így kanyarodott ki a sofőr a főútra, majd ment tovább a forgalomban Szombathelyen. Az elképesztő jelenetet felvette egy másik kocsi fedélzeti kamerája. Az ereszcsatorna több mint egy méterre lógott ki előrefelé az autóból. Egy szakember szerint nemcsak életveszélyes, hanem szabálytalan is volt, amit az ámokfutó autós művelt - adta hírül a TV Tények.

Forrás: Képernyőfotó

Ámokfutó: mutatjuk a videót