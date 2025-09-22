Felelőtlen
2 órája
Ámokfutó Szombathelyen! Elképesztő, ami kilógott az autóból - videó
Mint egy dárda, úgy állt ki egy vascső egy autó ablakán, így kanyarodott ki a sofőr a főútra, majd ment tovább a forgalomban Szombathelyen. Az elképesztő jelenetet felvette egy másik kocsi fedélzeti kamerája. Az ereszcsatorna több mint egy méterre lógott ki előrefelé az autóból. Egy szakember szerint nemcsak életveszélyes, hanem szabálytalan is volt, amit az ámokfutó autós művelt - adta hírül a TV Tények.
Ámokfutó: mutatjuk a videót
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre