Tűzeset
21 perce
Aratás közben gyulladt ki egy kombájn
Aratás közben kezdett el füstölni hétfő este egy kombájn motortere Karakó közelében.
A celldömölki önkormányzati tűzoltók kiérkezéséig a jánosházi önkéntes tűzoltók megkezdték az oltást. Az egységek segítséget nyújtottak a munkagép kezelőjének a kombájn tartályában lévő ezerötszáz kilogramm napraforgómag leürítésében. Az oltást követően a tűzoltók hőkamerával átvizsgálták a munkagép motorterét. A tűzeset során nem sérült meg senki. A tűz a munkagépről nem terjedt át a környezetére - közölte a katasztrófavédelem.
