Tűzeset

21 perce

Aratás közben gyulladt ki egy kombájn

Címkék#kombájn#hőkamera#celldömölki#Karakó#katasztrófavédelem#napraforgómag

Aratás közben kezdett el füstölni hétfő este egy kombájn motortere Karakó közelében.

Vaol.hu

A celldömölki önkormányzati tűzoltók kiérkezéséig a jánosházi önkéntes tűzoltók megkezdték az oltást. Az egységek segítséget nyújtottak a munkagép kezelőjének a kombájn tartályában lévő ezerötszáz kilogramm napraforgómag leürítésében. Az oltást követően a tűzoltók hőkamerával átvizsgálták a munkagép motorterét. A tűzeset során nem sérült meg senki. A tűz a munkagépről nem terjedt át a környezetére - közölte a katasztrófavédelem

