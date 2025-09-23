Aratás közben gyulladt ki egy kombájn

A celldömölki önkormányzati tűzoltók kiérkezéséig a jánosházi önkéntes tűzoltók megkezdték az oltást. Az egységek segítséget nyújtottak a munkagép kezelőjének a kombájn tartályában lévő ezerötszáz kilogramm napraforgómag leürítésében. Az oltást követően a tűzoltók hőkamerával átvizsgálták a munkagép motorterét. A tűzeset során nem sérült meg senki. A tűz a munkagépről nem terjedt át a környezetére - közölte a katasztrófavédelem.