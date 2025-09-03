Baleset
50 perce
Árokba csapódott egy autó az M85-ösön
A Csorna felé vezető oldalon, Pereszteg közelében egy sávon halad a forgalom.
Árokba sodródott egy személyautó az M85-ös autóút Csorna felé vezető oldalán, Pereszteg térségében, a 70-es és 71-es kilométerszelvény között. A sopronkövesdi hivatásos tűzoltók áramtalanították a gépkocsit. A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett útszakaszon egy sávon halad a forgalom - írja az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.
