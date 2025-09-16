Árokba sodródott egy autó Ják és Szombathely között - helyszíni fotók

Árokba sodródott egy személykocsi Szombathely és Ják között, a 8707-es úton. A kocsiban csak annak vezetője ült, a helyszínre mentő is érkezett.

Forrás: Wolf Ferenc

A szombathelyi hivatásos tűzoltók áramtalanították az autót, és segítettek a mentőszolgálat munkatársainak kiemelni a sofőrt a gépkocsiból - írja a Katasztrófavédelem.

Forrás: Wolf Ferenc