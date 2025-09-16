Baleset
52 perce
Árokba sodródott egy autó Ják és Szombathely között
A 8707-es út 20-as kilométeréhez riasztották a tűzoltókat.
Forrás: VN/archív
Árokba sodródott egy személykocsi Szombathely és Ják között, a 8707-es úton. A kocsiban csak annak vezetője ült, a helyszínre mentő is érkezett. A szombathelyi hivatásos tűzoltók áramtalanították az autót, és segítettek a mentőszolgálat munkatársainak kiemelni a sofőrt a gépkocsiból - írja a Katasztrófavédelem.
