Baleset

52 perce

Árokba sodródott egy autó Ják és Szombathely között

Címkék#Szombathely#autó#árok

A 8707-es út 20-as kilométeréhez riasztották a tűzoltókat.

Vaol.hu
Árokba sodródott egy autó Ják és Szombathely között

Forrás: VN/archív

Árokba sodródott egy személykocsi Szombathely és Ják között, a 8707-es úton. A kocsiban csak annak vezetője ült, a helyszínre mentő is érkezett. A szombathelyi hivatásos tűzoltók áramtalanították az autót, és segítettek a mentőszolgálat munkatársainak kiemelni a sofőrt a gépkocsiból - írja a Katasztrófavédelem.

