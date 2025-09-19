szeptember 19., péntek

Tűzeset

2 órája

Kigyulladt egy személyautó egy sárvári parkolóban

Forrás: MW/archív

Személyautó motortere égett tegnap este egy parkolóban Sárváron, a Nádasdy Ferenc utcában. A tulajdonos egy porral oltó tűzoltó készülékkel oltani kezdett, azonban nem járt sikerrel. A város hivatásos tűzoltói megakadályozták, hogy a lángok az utastérre is átterjedjenek és eloltották a tüzet. Az oltást követően az egységek hőkamerával átvizsgálták az autót. A tűzeset során nem sérült meg senki. A tűz által érintett autó mellett parkoló járműveket a tulajdonosok még időben arrébb tudták vinni, így azokra a tűz nem terjedt át - tájékoztatott a Katasztrófavédelem.

