1 órája
Órákig kapaszkodott egy felborult csónakba egy férfi a Balatonon
Döbbenetes mentésről, mozgalmas éjszakáról számoltak be a VMSZ - Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata és ÖTE közösségi oldalán. Az életéért kapaszkodott órákon keresztül egy férfi a Balatonban, már besötétedett, mire rátaláltak.
Mint a bejegyzésből kiderül, este 11 óra után kapott riasztást a VMSZ a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányságtól. A riasztás szerint horgászok telefonáltak, hogy messziről, a vízközép felől segélykiáltásokat hallanak Csopak közelében. A Rupert nevű mentőhajó épp eszközmentést végzett Tihanynál, amit azonnal felfüggesztettek és Csopak felé indultak. A vízimentők Kerekedi-öbölnél találkoztak a horgásszal, aki a hallotta a kiabálást és szerencsére megtudta jelölni az irányt is, ahonnan érkezett. Ekkora már nem lehetett hallani kiáltásokat, a keresőreflektorral azonban észrevettek egy apró fényt a távolban. Ez mentette meg a felborult férfi életét. Odahajózva kiderül, egy csónak orrában világító lámpa volt az apró fény, amelyet kiszúrtak a távolból. A csónakba egy férfi kapaszkodott már nagyjából 3 órája, miután felborult. A bejegyzés szerint nagyobb baja nem esett, némileg kihűlt a vízben töltött órák miatt.
A bajbajutottat a parton már esetkocsi várta, a csónakját pedig a kikötőbe szállították.
Fontos üzenetet fogalmaztak meg a vízimentők a balatoni horgászoknak
Kedves csónakos horgászok! Ez az úriember a környékben horgászóknak köszönheti az életét. De nem mindenki ilyen szerencsés! Nyomatékosan kérjük, hogy mentőmellény nélkül ne menjenek ki csónakban horgászni, sem nappal, sem éjszaka. És még egy elengedhetetlenül fontos kelléke van a csónakos horgászatnak: a vízhatlan mobiltelefontok, amit nyakba akasztva vagy keresztbe a vállakon átvetve kell a horgászat ideje alatt viselni. Ez pár ezer forintos költség, és nem kell kivenni belőle a telefont ahhoz, hogy telefonálni tudjunk, például egy vízbeesés után. Aki a Balatonon horgászik, feltétlenül töltse le a BalatonHelp alkalmazást (ingyenes), illetve, ha korábban letöltötte, frissítse, hiszen azon keresztül egy gombnyomással tud segítséget hívni. Mi pedig az applikáción keresztül megkapjuk a GPS koordinátáit a segélyhívónak, így pontosan tudjuk, hova kell kifutnunk. Bárkivel történhet baleset, kérjük, hogy készüljenek fel a biztonságos horgászatra!