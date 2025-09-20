Órákig kapaszkodott egy felborult csónakba egy férfi a Balatonon

Döbbenetes mentésről, mozgalmas éjszakáról számoltak be a VMSZ - Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata és ÖTE közösségi oldalán. Az életéért kapaszkodott órákon keresztül egy férfi a Balatonban, már besötétedett, mire rátaláltak.

Fontos tanácsokat adtak a balatoni horgászoknak!

Forrás: VN/archív

Mint a bejegyzésből kiderül, este 11 óra után kapott riasztást a VMSZ a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányságtól. A riasztás szerint horgászok telefonáltak, hogy messziről, a vízközép felől segélykiáltásokat hallanak Csopak közelében. A Rupert nevű mentőhajó épp eszközmentést végzett Tihanynál, amit azonnal felfüggesztettek és Csopak felé indultak. A vízimentők Kerekedi-öbölnél találkoztak a horgásszal, aki a hallotta a kiabálást és szerencsére megtudta jelölni az irányt is, ahonnan érkezett. Ekkora már nem lehetett hallani kiáltásokat, a keresőreflektorral azonban észrevettek egy apró fényt a távolban. Ez mentette meg a felborult férfi életét. Odahajózva kiderül, egy csónak orrában világító lámpa volt az apró fény, amelyet kiszúrtak a távolból. A csónakba egy férfi kapaszkodott már nagyjából 3 órája, miután felborult. A bejegyzés szerint nagyobb baja nem esett, némileg kihűlt a vízben töltött órák miatt.

A bajbajutottat a parton már esetkocsi várta, a csónakját pedig a kikötőbe szállították.

Fontos üzenetet fogalmaztak meg a vízimentők a balatoni horgászoknak