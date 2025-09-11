szeptember 11., csütörtök

Baleset

2 órája

Borzalom! 80 méter zuhant a mélybe a fiatal osztrák férfi egy hegyi túra során

Egy alsó-ausztriai férfi kedden meghalt egy bajorországi hegyi túra során. A Piding Határőrség Felügyelőségének sajtóközleménye szerint a 27 éves férfi megcsúszott a Watzmann-hegyen való átkelés közben.

Vaol.hu

A rendőrség szerint a 27 éves férfi kedd reggel négyfős csoportban mászott egy hegyi vezetővel. Röviddel azután, hogy elérte a 2713 méteres Watzmann Mittelspitze csúcsot, egy nem biztosított szakaszon megcsúszott - számolt be a balesetről a noe.orf.at.

Tragikus baleset Ausztriában.
Tragikus baleset Ausztriában.
Forrás: Wikipedia

Ausztriai baleset

A zuhanás következtében a férfi egy vízmosásba zuhant a Watzmann-hegység keleti oldalán. Egy mentőhelikopter egy hegyimentő-asszisztenst és egy orvost szállított a 27 éves férfihoz, de már csak a halál beálltát tudták megállapítani.

Társait ezt követően lehozták a völgybe, és a hegyimentő csapat krízisszolgálata gondoskodott róluk. A nyomozás jelenlegi állása alapján a hegyi vezetőt nem lehet hibáztatni az incidenssel kapcsolatban – hangsúlyozta a Piding Határőrség Felügyelősége.

 

 

