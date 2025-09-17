szeptember 17., szerda

Zsófia névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

2 órája

Súlyos baleset Ausztriában: mentőhelikopter is érkezett a helyszínre

Címkék#Ausztria#mentőhelikopter#baleset#sofőr

Kedd reggel baleset történt az L395-ös autópályán Eberau közelében (Güssing járás), a sofőr súlyosan megsérült, mentőhelikopterrel kellett kórházba szállítani.

Vaol.hu

A sofőr autója letért az útról, árokba csapódott, és egy betoncsőnek ütközött. A férfit a mentőszolgálat munkatársainak kellett kiszabadítaniuk az autóból. A mentést a mentőorvosok, a mentősök és a tűzoltóság szoros együttműködésében végezték – áll a Bildein Önkéntes Tűzoltóság sajtóközleményében - számolt be a balesetről a burgerland.orf.at.

Súlyos baleset
Súlyos baleset.
Forrás: burgerland.orf.at

Osztrák baleset

Mint írják, az elsődleges ellátás után a sofőrt az Oberwart Kórházba szállították. A Bildein Önkéntes Tűzoltóság tizenkét taggal és két járművel, valamint a rendőrséggel, egy elsősegélynyújtóval, egy mentővel és a Christophorus 16 mentőhelikopterrel érkezett a helyszínre.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu