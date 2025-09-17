Súlyos baleset Ausztriában: mentőhelikopter is érkezett a helyszínre

A sofőr autója letért az útról, árokba csapódott, és egy betoncsőnek ütközött. A férfit a mentőszolgálat munkatársainak kellett kiszabadítaniuk az autóból. A mentést a mentőorvosok, a mentősök és a tűzoltóság szoros együttműködésében végezték – áll a Bildein Önkéntes Tűzoltóság sajtóközleményében - számolt be a balesetről a burgerland.orf.at.

Súlyos baleset.

Forrás: burgerland.orf.at

Osztrák baleset

Mint írják, az elsődleges ellátás után a sofőrt az Oberwart Kórházba szállították. A Bildein Önkéntes Tűzoltóság tizenkét taggal és két járművel, valamint a rendőrséggel, egy elsősegélynyújtóval, egy mentővel és a Christophorus 16 mentőhelikopterrel érkezett a helyszínre.