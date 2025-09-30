szeptember 30., kedd

Jeromos névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

29 perce

Súlyos baleset: biciklist ütöttek el Ausztriában

Címkék#mentőhelikopter#baleset#sofőr

Egy női sofőr elütötte autójával az arra közlekedő férfit.

Vaol.hu

Baleset Ausztriában: A 27 éves kerékpáros hétfő délután a járdán sétált, és megpróbált átkelni egy gyalogátkelőhelyen. Ezzel egy időben egy 46 éves női sofőr a gyalogátkelőhely felé tartott, és autójával elütötte a férfit. A kerékpáros az ütközéstől a földre zuhant, és életveszélyes sérüléseket szenvedett - számolt be róla a wien.orf.at.

mentőhelikopterrel, baleset
Baleset történt Ausztriában.
Fotó: P. Huber / Forrás: Kronen Zeitung

Mentőhelikopter is érkezett a balesethez

A mentőszolgálat munkatársai elsősegélyben részesítették a kerékpárost, mielőtt a Christophorus 9 mentőhelikopter kórházba szállította. Állapota súlyos fejsérülései miatt kritikusnak minősült. A szemtanúk szerint a sofőr láthatóan nagyon óvatosan vezetett a gyalogátkelőhely felé, figyelve a gyalogosokra.

Vas megyében is volt nem olyan régen egy baleset, ahol beton villanyoszlopnak csapódott a belőtt körmendi sofőr, ráadásul más probléma is volt vele a tudatmódosító szeren kívül.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu