Súlyos baleset: biciklist ütöttek el Ausztriában

Baleset Ausztriában: A 27 éves kerékpáros hétfő délután a járdán sétált, és megpróbált átkelni egy gyalogátkelőhelyen. Ezzel egy időben egy 46 éves női sofőr a gyalogátkelőhely felé tartott, és autójával elütötte a férfit. A kerékpáros az ütközéstől a földre zuhant, és életveszélyes sérüléseket szenvedett - számolt be róla a wien.orf.at.

Baleset történt Ausztriában.

Fotó: P. Huber / Forrás: Kronen Zeitung

Mentőhelikopter is érkezett a balesethez

A mentőszolgálat munkatársai elsősegélyben részesítették a kerékpárost, mielőtt a Christophorus 9 mentőhelikopter kórházba szállította. Állapota súlyos fejsérülései miatt kritikusnak minősült. A szemtanúk szerint a sofőr láthatóan nagyon óvatosan vezetett a gyalogátkelőhely felé, figyelve a gyalogosokra.

