szeptember 23., kedd

Tekla névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közlekedés

1 órája

Brutális borulás az autópályán: videón mutatjuk a szörnyű balesetet

Címkék#brutális#baleset#videó

Vérfagyasztó baleset történt a hétvégén az M7-es autópályán, mentőhelikopter is érkezett a helyszínre.

Vaol.hu

A bpiautosok.hu szerkesztőségének a birtokába jutott egy felvétel az M7-esen hétvégén történt brutális balesetről. Mint írják, a videón jól látható, hogy hogyan történt az eset. Egy Honda jobb hátulját találta el nagy sebességgel a felhajtón érkezett Seat, amely az ütközés következtében felborult és hosszú métereket csúszott az aszfalton fejtetőn. 

Videón a brutális baleset az M7-esről
Videón a brutális baleset az M7-esről
Forrás: Youtube/bpiautosok.hu

Én voltam a Honda vétlen sofőrje. A balesetet okozó személy ittas volt. (nem megerősített információ) Köszönjük azoknak, akik egyből megálltak segíteni.

 – írta meg a portálnak a károsult.

A katasztrófavédelem tájékoztatása a brutális balesetről:

Összeütközött két személykocsi az M7-es autópálya Balaton felé vezető oldalán, a 34-35-ös kilométernél szombaton. Az egyik jármű a tetejére is borult. A Kajászó térségében történt balesethez váli önkormányzati tűzoltók vonultak. A két autóban összesen hárman utaztak, a helyszínre mentőhelikopter is érkezett. Az érintett pályaszakaszt egy időre teljes szélességében lezárták - állt a közleményben. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu