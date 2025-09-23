1 órája
Brutális borulás az autópályán: videón mutatjuk a szörnyű balesetet
Vérfagyasztó baleset történt a hétvégén az M7-es autópályán, mentőhelikopter is érkezett a helyszínre.
A bpiautosok.hu szerkesztőségének a birtokába jutott egy felvétel az M7-esen hétvégén történt brutális balesetről. Mint írják, a videón jól látható, hogy hogyan történt az eset. Egy Honda jobb hátulját találta el nagy sebességgel a felhajtón érkezett Seat, amely az ütközés következtében felborult és hosszú métereket csúszott az aszfalton fejtetőn.
Én voltam a Honda vétlen sofőrje. A balesetet okozó személy ittas volt. (nem megerősített információ) Köszönjük azoknak, akik egyből megálltak segíteni.
– írta meg a portálnak a károsult.
A katasztrófavédelem tájékoztatása a brutális balesetről:
Összeütközött két személykocsi az M7-es autópálya Balaton felé vezető oldalán, a 34-35-ös kilométernél szombaton. Az egyik jármű a tetejére is borult. A Kajászó térségében történt balesethez váli önkormányzati tűzoltók vonultak. A két autóban összesen hárman utaztak, a helyszínre mentőhelikopter is érkezett. Az érintett pályaszakaszt egy időre teljes szélességében lezárták - állt a közleményben.
