Baleset
2 órája
Busszal ütközött egy személyautó Szombathelyen - helyszíni fotók
Balesettel indult a reggel a vasi megyeszékhelyen.
Fotó: Horváth Istvánné
Szerdán kora reggel információink szerint egy Toyota személyautó haladt Szombathelyen a Nádasdy utcában, a sofőr a Szelestey utca kereszteződésében figyelmetlen volt és nem adta meg az elsőbbséget a védett úton érkező Credo busznak. A személyautó a busz oldalának ütközött. A balesetben információink szerint nem sérült meg senki. A környéken torlódás alakult ki, vezessenek óvatosan!
Busszal ütközött egy személyautó SzombathelyenFotók: Horváth Istvánné
