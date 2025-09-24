szeptember 24., szerda

Baleset

52 perce

Busszal ütközött egy személyautó Szombathelyen - helyszíni fotók

#szombathely#busz#baleset

Balesettel indult a reggel a vasi megyeszékhelyen.

Horváth Istvánné
Busszal ütközött egy személyautó Szombathelyen - helyszíni fotók

Fotó: Horváth Istvánné

Szerdán kora reggel információink szerint egy Toyota személyautó haladt Szombathelyen a Nádasdy utcában, a sofőr a Szelestey utca kereszteződésében figyelmetlen volt és nem adta meg az elsőbbséget a védett úton érkező Credo busznak. A személyautó a busz oldalának ütközött. A balesetben információink szerint nem sérült meg senki. A környéken torlódás alakult ki, vezessenek óvatosan!

Busszal ütközött egy személyautó Szombathelyen

Fotók: Horváth Istvánné

 

 

