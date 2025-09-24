Busszal ütközött egy személyautó Szombathelyen - helyszíni fotók

Szerdán kora reggel információink szerint egy Toyota személyautó haladt Szombathelyen a Nádasdy utcában, a sofőr a Szelestey utca kereszteződésében figyelmetlen volt és nem adta meg az elsőbbséget a védett úton érkező Credo busznak. A személyautó a busz oldalának ütközött. A balesetben információink szerint nem sérült meg senki. A környéken torlódás alakult ki, vezessenek óvatosan!