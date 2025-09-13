szeptember 13., szombat

Kornél névnap

Baleset

1 órája

Út melletti buszmegállónak, majd egy épületnek ütközött egy autó Szombathelyen - fotók

Címkék#szombathely#buszmegálló#baleset

A 86-os főút belterületi szakaszán félpályán halad a forgalom.

Vaol.hu
Út melletti buszmegállónak, majd egy épületnek ütközött egy autó Szombathelyen - fotók

Fotó: Wolf Ferenc

Út melletti buszmegállónak, majd egy épületnek ütközött egy személyautó Szombathely Zanat városrészén, a 86-os főút belterületi szakaszának 86-os kilométerszelvényénél. A balesethez a város hivatásos tűzoltóit riasztották, akik a helyszínelés után áramtalanítani fogják a gépkocsit. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom - tájékoztatott az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Baleset Zanaton, buszmegállót tarolt le egy autó

Fotók: Wolf Ferenc

 

 

 

