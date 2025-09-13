Út melletti buszmegállónak, majd egy épületnek ütközött egy autó Szombathelyen - fotók

Út melletti buszmegállónak, majd egy épületnek ütközött egy személyautó Szombathely Zanat városrészén, a 86-os főút belterületi szakaszának 86-os kilométerszelvényénél. A balesethez a város hivatásos tűzoltóit riasztották, akik a helyszínelés után áramtalanítani fogják a gépkocsit. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom - tájékoztatott az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.