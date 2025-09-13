Baleset
35 perce
Út melletti buszmegállónak, majd egy épületnek ütközött egy autó Szombathelyen - fotók
A 86-os főút belterületi szakaszán félpályán halad a forgalom.
Fotó: Wolf Ferenc
Út melletti buszmegállónak, majd egy épületnek ütközött egy személyautó Szombathely Zanat városrészén, a 86-os főút belterületi szakaszának 86-os kilométerszelvényénél. A balesethez a város hivatásos tűzoltóit riasztották, akik a helyszínelés után áramtalanítani fogják a gépkocsit. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom - tájékoztatott az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.
Baleset Zanaton, buszmegállót tarolt le egy autóFotók: Wolf Ferenc
Ezt ne hagyja ki!Csalók trükkje
20 órája
Csalók újabb durva trükkje terjed Vasban - így akarják lenyúlni a pénzed
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre