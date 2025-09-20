Baleset
1 órája
Ráfutásos baleset történt a 84-esen Dukánál
A 42-es kilométernél, Duka térségében ütközött össze két személykocsi.
Forrás: MW/archív
Ráfutásos balesetet szenvedett két autó a 84-es főúton, Duka térségében. A 42-es kilométernél, a 8-as főúti csomópont közelében történt karambolhoz a sárvári hivatásos és a jánosházi önkéntes tűzoltókat riasztották. A helyszínre elsőként az önkéntes tűzoltók érkeztek ki, áramtalanították az egyik járművet - tájékoztatott közleményében a Katasztrófavédelem.
