Ráfutásos baleset történt a 84-esen Dukánál

Ráfutásos balesetet szenvedett két autó a 84-es főúton, Duka térségében. A 42-es kilométernél, a 8-as főúti csomópont közelében történt karambolhoz a sárvári hivatásos és a jánosházi önkéntes tűzoltókat riasztották. A helyszínre elsőként az önkéntes tűzoltók érkeztek ki, áramtalanították az egyik járművet - tájékoztatott közleményében a Katasztrófavédelem.