Baleset

1 órája

Ráfutásos baleset történt a 84-esen Dukánál

Címkék#baleset#karambol#Duka

A 42-es kilométernél, Duka térségében ütközött össze két személykocsi.

Vaol.hu
Ráfutásos baleset történt a 84-esen Dukánál

Forrás: MW/archív

Ráfutásos balesetet szenvedett két autó a 84-es főúton, Duka térségében. A 42-es kilométernél, a 8-as főúti csomópont közelében történt karambolhoz a sárvári hivatásos és a jánosházi önkéntes tűzoltókat riasztották. A helyszínre elsőként az önkéntes tűzoltók érkeztek ki, áramtalanították az egyik járművet - tájékoztatott közleményében a Katasztrófavédelem.

