Baleset
57 perce
Elektromos rollerrel gázoltak el egy kisgyermeket a játszótéren
A rolleres elsodort egy két éves kisfiút, aki megsérült a balesetben.
Forrás: Shutterstock
Egy játszótéren száguldott át egy elektromos rolleres Pápán - számolt be róla a veol.hu. A rolleres elsodort egy két éves kisfiút, aki megsérült a balesetben.
„A nagyobbik unokám a kötélmászón játszott, a kicsi pedig a csúszdáról érkezett le, amikor a roller elsodorta. Egy pillanaton múlt, hogy nem történt sokkal nagyobb baj. A kisfiam sírt, a lába meg is sérült, és ezek után már nem mert visszamenni játszani” – mondta el a nagymama a veszprémi hírportálnak.
