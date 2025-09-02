Elektromos rollerrel gázoltak el egy kisgyermeket a játszótéren

Egy játszótéren száguldott át egy elektromos rolleres Pápán - számolt be róla a veol.hu. A rolleres elsodort egy két éves kisfiút, aki megsérült a balesetben.

Forrás: Shutterstock

„A nagyobbik unokám a kötélmászón játszott, a kicsi pedig a csúszdáról érkezett le, amikor a roller elsodorta. Egy pillanaton múlt, hogy nem történt sokkal nagyobb baj. A kisfiam sírt, a lába meg is sérült, és ezek után már nem mert visszamenni játszani” – mondta el a nagymama a veszprémi hírportálnak.