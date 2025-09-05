szeptember 5., péntek

Baleset

1 órája

Frontális karambol: két személyautó és egy furgon ütközött, teljes az útlezárás a 76-oson

Forrás: MW/archív

A Katasztrófavédelem tájékoztatása alapján a zaol.hu arról ír, közlekedési baleset történt pénteken a délutáni órákban a 76-os főúton, az alsónemesapáti elágazó közelében.

Forrás: MW/archív

Baleset: három jármű ütközött össze

A portál arról ír, a hármas karambol során egy furgon és két személyautó ütközött össze. A helyszínre a zalaegerszegi tűzoltók érkeztek, akik áramtalanították a karambolban érintett járműveket. A Zala vármegyei hírportál számára Pál-Tóth Evelin százados, a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense közölte, a baleset során a háromból két jármű frontálisan ütközött.

További részletek a zaol.hu oldalán.

