Gyalogost ütöttek el Ausztriában, mentőhelikopter is érkezett

A baleset Bad Sauerbrunnban pénteken, röviddel reggel 8 óra után történt. Egy gyalogos a Genussquelle (gyönyörűforrás) közelében kelt át az úton, és nem vette észre egy autót, amely nekiütközött és súlyos sérülést okozott. A rendőrség szerint a szitáló eső és a köd miatti rossz látási viszonyok is szerepet játszhattak a balesetben. Az 50 éves nőt súlyos sérülésekkel mentőhelikopterrel szállították a bécsújhelyi kórházba - számolt be róla a burgerland.orf.at.