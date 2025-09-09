Baleset
1 órája
Ittas biciklis esett hatalmasat Szombathelyen, kórházba került - helyszíni fotók
Több szemtanúja is volt az esetnek.
Fotó: Horváth Balzs
Kedden este egy kerékpáros haladt Szombathelyen a Bartók Béla körúton, a Jókai út felől az uszoda irányába, amikor a biciklis elesett. Több szemtanúja is volt az esetnek, akik megálltak segíteni. Az úton fekvő férfi előtt egy autós keresztben megállt, hogy nehogy valaki elüsse a sérült férfit, és mentőt hívtak hozzá. Kiderült, hogy a biciklis azért esett el, mert biciklizés előtt nem kevés alkoholt fogyasztott. A biciklist a mentők kórházba szállították.
Ittas biciklis esett hatalmasat SzombathelyenFotók: Horváth Balázs
