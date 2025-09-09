szeptember 9., kedd

Baleset

1 órája

Ittas biciklis esett hatalmasat Szombathelyen, kórházba került - helyszíni fotók

Címkék#szombathely#baleset#bicikli

Több szemtanúja is volt az esetnek.

Horváth Balázs
Ittas biciklis esett hatalmasat Szombathelyen, kórházba került - helyszíni fotók

Fotó: Horváth Balzs

Kedden este egy kerékpáros haladt Szombathelyen a Bartók Béla körúton, a Jókai út felől az uszoda irányába, amikor a biciklis elesett. Több szemtanúja is volt az esetnek, akik megálltak segíteni. Az úton fekvő férfi előtt egy autós keresztben megállt, hogy nehogy valaki elüsse a sérült férfit, és mentőt hívtak hozzá. Kiderült, hogy a biciklis azért esett el, mert biciklizés előtt nem kevés alkoholt fogyasztott. A biciklist a mentők kórházba szállították.

Ittas biciklis esett hatalmasat Szombathelyen

Fotók: Horváth Balázs

 

 

