Ittas biciklis esett hatalmasat Szombathelyen, kórházba került - helyszíni fotók

Kedden este egy kerékpáros haladt Szombathelyen a Bartók Béla körúton, a Jókai út felől az uszoda irányába, amikor a biciklis elesett. Több szemtanúja is volt az esetnek, akik megálltak segíteni. Az úton fekvő férfi előtt egy autós keresztben megállt, hogy nehogy valaki elüsse a sérült férfit, és mentőt hívtak hozzá. Kiderült, hogy a biciklis azért esett el, mert biciklizés előtt nem kevés alkoholt fogyasztott. A biciklist a mentők kórházba szállították.