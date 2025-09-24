Kamionok karamboloztak a 86-os főúton

A Katasztrófavédelem hivatalos oldalán arról számolt be, hogy két kamion ütközött össze a 86-os főút 23-as kilométerszelvényénél, Zalalövő térségében. Az ütközés következtében az egyik jármű oldalával az árokba borult, a másik az úttesten maradt, félpályás forgalmi akadályt okozva. A balesethez elsőként kiérkezett zalalövői önkéntes tűzoltók megkezdték a kamionok áramtalanítását. A helyszínre a körmendi hivatásos tűzoltók és a társhatóságok is kiérkeztek, valamint a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is az esethez tart.

Vas megyében is több balesetről számoltunk be szerdán. Szerdán kora reggel busszal ütközött össze egy autó Szombathelyen.