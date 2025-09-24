1 órája
Kamionok karamboloztak a 86-os főúton
Az egyik jármű az árokba borult az ütközést követően.
A Katasztrófavédelem hivatalos oldalán arról számolt be, hogy két kamion ütközött össze a 86-os főút 23-as kilométerszelvényénél, Zalalövő térségében. Az ütközés következtében az egyik jármű oldalával az árokba borult, a másik az úttesten maradt, félpályás forgalmi akadályt okozva. A balesethez elsőként kiérkezett zalalövői önkéntes tűzoltók megkezdték a kamionok áramtalanítását. A helyszínre a körmendi hivatásos tűzoltók és a társhatóságok is kiérkeztek, valamint a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is az esethez tart.
Vas megyében is több balesetről számoltunk be szerdán. Szerdán kora reggel busszal ütközött össze egy autó Szombathelyen.
Vépnél pedig két autó karambolozott, ott az utat teljes szélességében lezárták.
