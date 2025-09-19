Baleset
1 órája
Árokba hajtott egy autó Kenyeri és Vönöck között
Illusztráció!
Forrás: MW/archív
Fotó: Berán Dániel
Lesodródott az úttestről, majd árokba hajtott egy gépkocsi Kenyeri és Vönöck között, a 8611-es út 31-es kilométerszelvényénél. Csak a vezetője utazott a járműben, amelyet a kenyeri és a pápoci önkéntes tűzoltók áramtalanítottak. A balesethez a sárvári hivatásos tűzoltók és a társhatóságok is kiérkeztek - írja a Katasztrófavédelem.
