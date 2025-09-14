Baleset
1 órája
Két autó karambolozott a 84-es főúton, az egyik az árokba csapódott
Félpályán halad a forgalom a baleset miatt.
Összeütközött két gépkocsi Uzsa térségében, a 84-es főút 13-as kilométerszelvényénél. Az ütközés következtében az egyik jármű árokba csúszott. A tapolcai önkormányzati tűzoltók megkezdték az áramtalanítást. A baleset miatt félpályán lezárták az érintett útszakaszt - tájékoztatott az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.
