Két autó karambolozott a 84-es főúton, az egyik az árokba csapódott

Összeütközött két gépkocsi Uzsa térségében, a 84-es főút 13-as kilométerszelvényénél. Az ütközés következtében az egyik jármű árokba csúszott. A tapolcai önkormányzati tűzoltók megkezdték az áramtalanítást. A baleset miatt félpályán lezárták az érintett útszakaszt - tájékoztatott az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.