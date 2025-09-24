Baleset
1 órája
Két autó karambolozott Vépnél: tűzoltók, mentők, rendőrök a helyszínen
A tűzoltók áramtalanították a járműveket.
Két személygépkocsi karambolozott Vépnél, a 8443-as út és a 8444-es út kereszteződésénél. A szombathelyi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. A mentőszolgálat is a helyszínen dolgozik - írja hivatalos oldalán az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.
Az Útinform arról tájékoztat, hogy az érintett helyszínen a rendőrök megállították a forgalmat, teljes szélességében lezárták az utat.
Balesettel indult a reggel szerdán Szombathelyen is:
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre