Két autó karambolozott Vépnél: tűzoltók, mentők, rendőrök a helyszínen

Két személygépkocsi karambolozott Vépnél, a 8443-as út és a 8444-es út kereszteződésénél. A szombathelyi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. A mentőszolgálat is a helyszínen dolgozik - írja hivatalos oldalán az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Az Útinform arról tájékoztat, hogy az érintett helyszínen a rendőrök megállították a forgalmat, teljes szélességében lezárták az utat.

