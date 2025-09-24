szeptember 24., szerda

Baleset

1 órája

Két autó karambolozott Vépnél: tűzoltók, mentők, rendőrök a helyszínen

Címkék#baleset#karambol#Vép

A tűzoltók áramtalanították a járműveket.

Vaol.hu
Két autó karambolozott Vépnél: tűzoltók, mentők, rendőrök a helyszínen

Két személygépkocsi karambolozott Vépnél, a 8443-as út és a 8444-es út kereszteződésénél. A szombathelyi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. A mentőszolgálat is a helyszínen dolgozik - írja hivatalos oldalán az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. 

Az Útinform arról tájékoztat, hogy az érintett helyszínen a rendőrök megállították a forgalmat, teljes szélességében lezárták az utat. 

Balesettel indult a reggel szerdán Szombathelyen is:

 

 

