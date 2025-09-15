Két autó ütközött Sárvárnál

Két személyautó 84-es főúton 67-es kilométerénél, Sárvár külterületén. A baleset következtében az egyik gépkocsi az árokba borult. A sárvári hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták - számolt be a katasztrofavedelem.hu.