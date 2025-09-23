Szörnyű baleset: kizuhant egy kisgyerek az ablakon Ausztriában

Szörnyű baleset: A gyermek egy lakóház második emeletéről zuhant az udvarra, és súlyos traumás agysérülést szenvedett. Az anya hallotta az ütközést, és megtalálta súlyosan sérült fiát. Az elsődleges vizsgálatok szerint a 40 éves nő és három másik kiskorú gyermeke tartózkodott a lakásban - számolt be a wien.orf.at.

Súlyos baleset: ablakon zuhant ki a kisfiú.

Forrás: Shutterstock

Baleset: A rendőrség nyomoz a kiesett kisfiú ügyében

Hétfő délután a rendőrség közölte, hogy a nyomozás jelenlegi állása alapján balesetnek vélik. További vizsgálatok szükségesek azonban, hogy kiderítsék, gondatlanság történt-e.