Combnyaktörést szenvedett ember mozgatásában segédkeztek a tűzoltók Kőszegen

Combnyaktörést szenvedett ember mozgatásában nyújtottak segítséget tegnap reggel a tűzoltók Kőszegen, a Tamásárok utcában. A város önkormányzati tűzoltói a helyszínt gyalogosan közelítették meg, hordágyra fektették a sérültet, ezt követően a mentőautóba helyezték - tájékoztatott a Katasztrófavédelem.