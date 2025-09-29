Riasztás
41 perce
Combnyaktörést szenvedett ember mozgatásában segédkeztek a tűzoltók Kőszegen
Forrás: MW
Combnyaktörést szenvedett ember mozgatásában nyújtottak segítséget tegnap reggel a tűzoltók Kőszegen, a Tamásárok utcában. A város önkormányzati tűzoltói a helyszínt gyalogosan közelítették meg, hordágyra fektették a sérültet, ezt követően a mentőautóba helyezték - tájékoztatott a Katasztrófavédelem.
