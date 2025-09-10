Frontálisan ütközött két autó Szombathelyen, lezárták a felüljárót - fotók

Szerdán a déli órákban közlekedési baleset történt Szombathelyen, a Csaba úti felüljárón. Az elsődleges információk szerint egy fehér szintű Volkswagen személyautó haladt a Csaba út irányába a Szent Gellért utca felől, amikor az esőben a jármű megcsúszott és a szemből érkező fekete Volkswagennek ütközött félfrontálisan. A balesetben ketten könnyebben megsérültek.