Frontálisan ütközött két autó Szombathelyen, lezárták a felüljárót - fotók
A balesetben ketten megsérültek.
Fotó: Horváth Istvánné
Szerdán a déli órákban közlekedési baleset történt Szombathelyen, a Csaba úti felüljárón. Az elsődleges információk szerint egy fehér szintű Volkswagen személyautó haladt a Csaba út irányába a Szent Gellért utca felől, amikor az esőben a jármű megcsúszott és a szemből érkező fekete Volkswagennek ütközött félfrontálisan. A balesetben ketten könnyebben megsérültek.
A mentés és a helyszínelés idejére a felüljárót teljesen le kellett zárni, a forgalmat elterelték.
Balesetek kedden este, ugyancsak Szombathelyen
