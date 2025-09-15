Bátyjától lopott autóval csapódott villanyoszlopnak egy 13 éves gyermek Vasban

Közlekedési balesetnél intézkedő rendőrökhöz sétált oda egy vérző orrú tinédzser néhány napja egy kis vasi településen - derült ki az Rendészeti Államtitkárság közösségi oldalán megosztott bejegyzésből.

A bátyjától lopott autóval szenvedett balesetet a 13 éves kamasz.

Fotó: Vas vármegyei rendőrség

Lopott autóval okozott balesetet egy 13 éves gyermek Vasban

Mint kiderült, a 13 éves fiatal volt az árokba futott kocsi sofőrje. A tinédzser lenyúlta bátyja autójának slusszkulcsát, majd kocsikázni indult. Nagyjából 110 métert tett meg egy közeli buszmegállóig gond nélkül, visszafelé azonban lecsúszott a lába a kuplungról és fékezés nélkül egy villanyoszlopnak csapódott. A villanyoszlop betoneleme az ütközés következtében eltört és megdőlt, de a baleset szerencsére az áramszolgáltatásban nem okozott problémákat.

A kamasz ijedtében hazaszaladt, majd "feladta magát" a rendőröknek, akik időközben kiérkeztek a helyszínre. A fiatal meg is sérült, az ütközéskor az orrát ütötte be, mivel biztonsági övet sem használt. Mint írják, az indítókulcsot a családtagjai tudta nélkül tulajdonította el. Rendőrségi eljárás életkorából következően nem indítható ellene.