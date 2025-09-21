szeptember 21., vasárnap

Baleset

3 órája

Baleset az M1-esen: leszakadt tréler foglalja el a belső sávot

Karambol történt vasárnap reggel.

Vaol.hu
Baleset az M1-esen: leszakadt tréler foglalja el a belső sávot

Forrás: MW

Egy tréleres jármű és egy személygépkocsi ütközött az M1-es autópályán - számolt be róla a Katasztrófavédelem alapján a kisalfold.hu. Mint írják, a baleset az országhatár felé vezető oldalon, Öttevény térségében történt. A balesethez a győri tűzoltók vonultak. A tréler az ütközés során leakadt a vontatóról és elfoglalja a belső sávot.

További részletek a kisalfold.hu cikkében.

