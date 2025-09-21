Baleset
3 órája
Baleset az M1-esen: leszakadt tréler foglalja el a belső sávot
Karambol történt vasárnap reggel.
Forrás: MW
Egy tréleres jármű és egy személygépkocsi ütközött az M1-es autópályán - számolt be róla a Katasztrófavédelem alapján a kisalfold.hu. Mint írják, a baleset az országhatár felé vezető oldalon, Öttevény térségében történt. A balesethez a győri tűzoltók vonultak. A tréler az ütközés során leakadt a vontatóról és elfoglalja a belső sávot.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre