Baleset az M1-esen: leszakadt tréler foglalja el a belső sávot

Egy tréleres jármű és egy személygépkocsi ütközött az M1-es autópályán - számolt be róla a Katasztrófavédelem alapján a kisalfold.hu. Mint írják, a baleset az országhatár felé vezető oldalon, Öttevény térségében történt. A balesethez a győri tűzoltók vonultak. A tréler az ütközés során leakadt a vontatóról és elfoglalja a belső sávot.

