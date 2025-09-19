szeptember 19., péntek

Vilhelmina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

44 perce

Ételfutár motorost ütöttek el Szombathelyen - helyszíni fotók

Címkék#Szombathely#baleset#motoros

Horváth Istvánné
Ételfutár motorost ütöttek el Szombathelyen - helyszíni fotók

Forrás: Horváth Istvánné

Pénteken nem sokkal dél előtt egy Keeway elektromos motor haladt Szombathelyen a Tátika utcában, ahonnét a sofőr balra, a Csaba útra akart kanyarodni a felüljáró felé. A motor vezetője nem vette észre a neki balról, a védett úton érkező Fiat kisteherautót és elé kanyarodott. A Fiat vészfékezett, de így is elütötte a motorost, aki a balesetben megsérült, a mentők könnyebb sérülésekkel a szombathelyi kórházba szállították. 

Forrás: Horváth Istvánné

A baleset után a mentés és a helyszínelés idejére az érintett útszakaszt teljesen le kellett zárni, a forgalmat elterelték.

Forrás: Horváth Istvánné
Forrás: Horváth Istvánné

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu