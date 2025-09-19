Baleset
Ételfutár motorost ütöttek el Szombathelyen - helyszíni fotók
Forrás: Horváth Istvánné
Pénteken nem sokkal dél előtt egy Keeway elektromos motor haladt Szombathelyen a Tátika utcában, ahonnét a sofőr balra, a Csaba útra akart kanyarodni a felüljáró felé. A motor vezetője nem vette észre a neki balról, a védett úton érkező Fiat kisteherautót és elé kanyarodott. A Fiat vészfékezett, de így is elütötte a motorost, aki a balesetben megsérült, a mentők könnyebb sérülésekkel a szombathelyi kórházba szállították.
A baleset után a mentés és a helyszínelés idejére az érintett útszakaszt teljesen le kellett zárni, a forgalmat elterelték.
