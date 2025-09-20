szeptember 20., szombat

Tűzoltók és mentők a nagyrákosi erdőben - Gombászás közben szenvedett balesetet egy férfi

Címkék#Őriszentpéteri Önkéntes Tűzoltó Egyesület#nagyrákosi#erdő

Tűzoltók és mentők a nagyrákosi erdőben - Gombászás közben szenvedett balesetet egy férfi

Forrás: Őriszentpéteri Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Gombászás közben sérült meg egy idős férfi Nagyrákos térségében - derült ki az Őriszentpéteri Önkéntes Tűzoltó Egyesület közösségi oldaláról.

A helyszínre a Mentőszolgálat mellett az őriszentpéteri önkéntesek, valamint a szentgotthárdi hivatásos tűzoltók érkeztek ki. Az idős férfi lábát egy faág szúrta meg az erdőben, erősen vérzett. A vele lévők gyorsan elszorították a sebet, mérsékelve a vérveszteséget. A sérültet a mentők az erdőben ellátták, majd a tűzoltók segítségével boardon vitték ki az erdőből a mentőautóhoz, amivel aztán kórházba szállították

 

 

