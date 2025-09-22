szeptember 22., hétfő

Halálos baleset Ausztriában: összenyomta autója az osztrák férfit

Halálos baleset történt vasárnap a kirchstetteni autópálya-pihenőhelyen (St. Pölten járás).

Azon az estén egy nő észrevette, hogy egy személy fekszik az előtte parkoló autó alatt az autópálya pihenőhelyén. Kiszállt az autóból, és beszélt a férfival, rázogatva a kiálló lábait, de a férfi nem mozdult. A nő értesítette a mentőszolgálatokat - számolt be a balesetről a noe.orf.at.

Szörnyű baleset történt Ausztriában.
Ő és a többi elsősegélynyújtó is elég magasra tudták emelni az autót ahhoz, hogy kiszabadítsák a férfit, de a segítség túl későn érkezett. Mivel egy emelő közvetlenül az autó mellett feküdt, a nyomozók úgy vélik, hogy a férfi megpróbálta megjavítani az autóját. Az emelő valószínűleg megcsúszott, és a jármű alá szorult a férfi.

