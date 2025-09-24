Összeütközött két autó a 84-es főúton

Két személyautó ütközött össze Sopronkövesden, a 84-es főút Kossuth Lajos utcai szakaszának végén, a települést jelző tábla közelében. A helyszínre a sopronkövesdi hivatásos tűzoltók érkeztek ki. A baleset miatt forgalmi akadály alakult ki, a közlekedés irányítás mellett, egy sávon halad az érintett útszakaszon - tájékoztatott hivatalos oldalán az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Vasban több baleset is történt szerdán: