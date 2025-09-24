szeptember 24., szerda

Baleset

4 órája

Összeütközött két autó a 84-es főúton

Forgalmi akadály alakult ki a 84-es főút érintett szakaszán.

Vaol.hu
Összeütközött két autó a 84-es főúton

Két személyautó ütközött össze Sopronkövesden, a 84-es főút Kossuth Lajos utcai szakaszának végén, a települést jelző tábla közelében. A helyszínre a sopronkövesdi hivatásos tűzoltók érkeztek ki. A baleset miatt forgalmi akadály alakult ki, a közlekedés irányítás mellett, egy sávon halad az érintett útszakaszon - tájékoztatott hivatalos oldalán az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. 

Vasban több baleset is történt  szerdán:

 

 

