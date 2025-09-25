Parkoló autónak is nekicsapódott egy jármű Szombathelyen, miután furgonnal ütközött - fotók

Az elsődleges információk szerint egy Suzuki személyautó akart egy parkolóból jobbra kis ívben, a Sugár útra kanyarodni, a sofőr kikanyarodott, de az útnak teljesen a jobb szélére húzódva. Méterekkel később a Suzuki vezetője ki akarta kerülni az út szélén parkoló autókat, de időközben már egy Fiat kisteherautó a Suzuki előzésébe kezdett, mert a Fiat vezetője azt gondolta, hogy a Suzuki a parkoló autók mögött meg akar állni.

Fotó: Horváth Balázs

A két jármű összeütközött, a Suzuki pedig egy parkoló Audinak is nekiütközött.

A balesetben nem sérült meg senki.

Fotó: Horváth Balázs

