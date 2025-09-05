szeptember 5., péntek

Baleset

1 órája

Már megint baleset volt, de továbbra sem kezdenek semmit a veszélyes kereszteződéssel - fotók

Címkék#Szombathely#Csaba út#baleset

Torlódás alakult ki a környéken.

Horváth Istvánné
Már megint baleset volt, de továbbra sem kezdenek semmit a veszélyes kereszteződéssel - fotók

Forrás: Horváth Istvánné

Pénteken délután egy Skoda személyautó haladt Szombathelyen a Csaba úton, ahonnét a sofőr balra, a 86-os és 87-es főutak közös, várost elkerülő szakaszára akart kanyarodni. Az autó vezetője több percig állt a kereszteződésben a szabad útra várva, majd amikor úgy látta, hogy ki tud kanyarodni balra, elindult. A Skoda vezetője viszont nem vette észre, hogy neki jobbról egy Opel érkezik, amivel összeütközött.

Forrás: Horváth Istvánné

A balesetben szerencsére nem sérült meg senki, de torlódás alakult ki a környéken.

Ebben a kereszteződésben szinte minden héten történik egy nagyobb, ugyanilyen típusú baleset. A Csaba útról balra kanyarodó járművek ütköznek általában a védett úton érkezőkkel. A nagy forgalom miatt nagyon nehéz innét kikanyarodni.

Forrás: Horváth Istvánné

A megoldást a balra kanyarodás megtiltása jelentené, de sajnos évek óta ezt nem oldják meg, miközben a "szomszédos" Rozsnyó utcánál, ahol szintén rengeteg ugyanilyen típusú baleset történt, a tiltás után a balesetek száma nagyságrendileg csökkent.

