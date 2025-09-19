Mentők, tűzoltók, rendőrök a helyszínen: két autó ütközött Szombathely és Sé között - fotók

Pénteken reggel egy Ford személyautó akart Szombathely határában balra, a 89-es útra kanyarodni. A sofőr nem vette észre a neki balról, a védett úton érkező BMW i3 személyautót és elé kanyarodott. A BMW fékezett, de így is a Ford oldalába hajtott. A helyszínre a mentők, a rendőrök és a tűzoltók is kiérkeztek. A mentők megvizsgálták a járművek vezetőit, de szerencsére senkit nem kellett kórházba szállítani.