Baleseet
1 órája
Mentők, tűzoltók, rendőrök a helyszínen: két autó ütközött Szombathely és Sé között - fotók
Forrás: Horváth Balázs
Pénteken reggel egy Ford személyautó akart Szombathely határában balra, a 89-es útra kanyarodni. A sofőr nem vette észre a neki balról, a védett úton érkező BMW i3 személyautót és elé kanyarodott. A BMW fékezett, de így is a Ford oldalába hajtott. A helyszínre a mentők, a rendőrök és a tűzoltók is kiérkeztek. A mentők megvizsgálták a járművek vezetőit, de szerencsére senkit nem kellett kórházba szállítani.
Két autó ütközött Szombathely és Sé közöttFotók: Horváth Balázs
Ebben a kereszteződésben nagyon sok hasonló, balra kanyarodás közben bekövetkező baleset van, főként a csúcsforgalomban, amikor nagyon nagy a forgalom a 89-es úton, és Szombathely felől is sokan érkeznek.
