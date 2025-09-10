Karambol
1 órája
Újabb baleset történt Szombathelyen a szakadó esőben - fotók
A környéken jó nagy torlódás alakult ki.
Fotó: Horváth Istvánné
Nem sokkal a szombathelyi Csaba úti felüljárón történt baleset után újabb baleset történt Szombathelyen, ezúttal a Hunyadi úton. Egy kisteherautó haladt a belváros irányába, de a jármű nem tudott megállni az előtte lévő Volkswagen mögött, nekiütközött és a Volkswagent az előbbre lévő Suzuki hátuljának lökte. A balesetben nem sérült meg senki, de a környéken jó nagy torlódás alakult ki.
