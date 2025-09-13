Videó: Audi tarolt le buszmegállót Szombathelyen, pár perccel korábban még tele volt várakozó utassal

Szombaton reggel számoltunk be arról a balesetről, amely során szemályautó tarolt le egy buszmegállót, majd csapódott egy ház falának Szombathely zanati városrészén.

A reggeli baleset Szombathely zanati városrészén: még a ház falának is nekicsapódott az autó

Fotó: Wolf Ferenc

Baleset: elaludt a sofőr - újabb részletek derültek ki

A Tények helyszíni riportjából kiderült, hogy egy lengyel autós volt az, aki kocsijával letarolta a buszmegállót, majd egy ház falát is beszakította Szombathelyen. A tenyek.hu információi szerint a sofőr elaludt, ezért történt a baleset, őt és utasát is kórházba vitték a mentők. Csak a szerencsén múlt, hogy a reggeli csúcsforgalomban épp üres volt a buszmegálló A szemtanúk elmondása szerint mindössze néhány perccel korábban ment el a busz, ezért nem várakozott a buszmegállóban senki, ami óriási szerencse, mivel tragédia is történhetett volna. A Tények videóját ITT tekintheti meg!