Elfogták

2 órája

Beton villanyoszlopnak csapódott a belőtt körmendi sofőr - fotók

Elfogták az alkalmi sofőrt a körmendi rendőrök, majd őrizetbe vették.

A police.hu hivatalos oldalán tájékoztatott arról, hogy egy körmendi lakos tett bejelentés 2025. szeptember 19-én, a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központjába, arról, hogy a háza előtt parkoló Opel gépkocsiját, a benne hagyott indítókulcs segítségével valaki elvitte. 

A bejelentést követően a körmendi rendőrök, hajnalban, Vasalja térségében megtalálták a kocsit, egy beton villanyoszlopnak ütközve, összetörve. Az alkalmi sofőr a helyszínt elhagyta, de a széles körű adatgyűjtésnek köszönhetően a lakásán elfogták a 31 éves körmendi férfit. A kihallgatásán felmerült, hogy kábítószert fogyasztott, amelyet a gyorsteszt is igazolt.

Kábítószeres körmendi rabló

Fotók: Vas vármegyei rendőrség

Megállapították azt is, hogy a férfi már több vagyon elleni és erőszakos bűncselekményt követett el. A Szombathelyi Törvényszék 60 nap büntetőjogi elzárást rendelt el a 31 éves férfival szemben, valamint külföldi társszervekkel folytatott közös nyomozás miatt is folyik ellene büntetőeljárás. Kihallgatását követően a körmendi férfit őrizetbe vették, majd kezdeményezték letartóztatását.

A DELTA Program keretében a rendőrség továbbra is kiemelt figyelmet fordít a kábítószer-kereskedelem és a drogfogyasztás visszaszorítására.

 

 

