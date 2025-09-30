Beton villanyoszlopnak csapódott a belőtt körmendi sofőr - fotók

A police.hu hivatalos oldalán tájékoztatott arról, hogy egy körmendi lakos tett bejelentés 2025. szeptember 19-én, a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központjába, arról, hogy a háza előtt parkoló Opel gépkocsiját, a benne hagyott indítókulcs segítségével valaki elvitte.

A bejelentést követően a körmendi rendőrök, hajnalban, Vasalja térségében megtalálták a kocsit, egy beton villanyoszlopnak ütközve, összetörve. Az alkalmi sofőr a helyszínt elhagyta, de a széles körű adatgyűjtésnek köszönhetően a lakásán elfogták a 31 éves körmendi férfit. A kihallgatásán felmerült, hogy kábítószert fogyasztott, amelyet a gyorsteszt is igazolt.