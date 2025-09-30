6 órája
Beton villanyoszlopnak csapódott a belőtt körmendi sofőr - fotók
Elfogták az alkalmi sofőrt a körmendi rendőrök, majd őrizetbe vették.
A police.hu hivatalos oldalán tájékoztatott arról, hogy egy körmendi lakos tett bejelentés 2025. szeptember 19-én, a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központjába, arról, hogy a háza előtt parkoló Opel gépkocsiját, a benne hagyott indítókulcs segítségével valaki elvitte.
A bejelentést követően a körmendi rendőrök, hajnalban, Vasalja térségében megtalálták a kocsit, egy beton villanyoszlopnak ütközve, összetörve. Az alkalmi sofőr a helyszínt elhagyta, de a széles körű adatgyűjtésnek köszönhetően a lakásán elfogták a 31 éves körmendi férfit. A kihallgatásán felmerült, hogy kábítószert fogyasztott, amelyet a gyorsteszt is igazolt.
Kábítószeres körmendi rablóFotók: Vas vármegyei rendőrség
Megállapították azt is, hogy a férfi már több vagyon elleni és erőszakos bűncselekményt követett el. A Szombathelyi Törvényszék 60 nap büntetőjogi elzárást rendelt el a 31 éves férfival szemben, valamint külföldi társszervekkel folytatott közös nyomozás miatt is folyik ellene büntetőeljárás. Kihallgatását követően a körmendi férfit őrizetbe vették, majd kezdeményezték letartóztatását.
A DELTA Program keretében a rendőrség továbbra is kiemelt figyelmet fordít a kábítószer-kereskedelem és a drogfogyasztás visszaszorítására.
