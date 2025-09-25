Balesetek sorozatban, borultak az autók: egyik a napraforgótáblán állt meg - fotó

Sorozatban történtek balesetek szerdán. Megcsúszott és egy szántóföldön a tetejére borult szerda reggel egy személyautó Nick és Uraiújfalu között. A répcelaki önkormányzati és a nicki önkéntes tűzoltók áramtalanították és kerekeire állították a járművet - közölte a katasztrófavédelem.

Sorozatban történtek balesetek szerdán

Forrás: Répcelak ÖT

Elhagyta az utat és a napraforgótáblába hajtott, a tetejére borult szerda délelőtt egy személyautó Gyanógeregye és Püspökmolnári között. A sofőrt a tűzoltók kiérkezéséig az arra közlekedők kiemelték az autóból. A vasvári önkormányzati és a püspökmolnári önkéntes tűzoltók áramtalanították és kerekeire állították a személyautót. Az autó vezetője megsérült a balesetben.

Balesetek sorozatban, Szombathelyen is történt