Közlekedés

1 órája

Balesetek sorozatban, borultak az autók Vasban: egyik a napraforgótáblán állt meg - fotók

Több közlekedési baleset is történt szerdán Vas vármegyében.

Sorozatban történtek balesetek szerdán. Megcsúszott és egy szántóföldön a tetejére borult szerda reggel egy személyautó Nick és Uraiújfalu között. A répcelaki önkormányzati és a nicki önkéntes tűzoltók áramtalanították és kerekeire állították a járművet - közölte a katasztrófavédelem

balesetek
Sorozatban történtek balesetek szerdán
Forrás: Répcelak ÖT

Elhagyta az utat és a napraforgótáblába hajtott, a tetejére borult szerda délelőtt egy személyautó Gyanógeregye és Püspökmolnári között. A sofőrt a tűzoltók kiérkezéséig az arra közlekedők kiemelték az autóból. A vasvári önkormányzati és a püspökmolnári önkéntes tűzoltók áramtalanították és kerekeire állították a személyautót. Az autó vezetője megsérült a balesetben.

Baleset Nick és Uraiújfalu között

Fotók: Répcelak ÖT

Balesetek sorozatban, Szombathelyen is történt

Mint arról beszámoltunk, ugyancsak szerdán reggel is történt közlekedési baleset. Információink szerint egy Toyota személyautó haladt Szombathelyen a Nádasdy utcában, a sofőr a Szelestey utca kereszteződésében figyelmetlen volt és nem adta meg az elsőbbséget a védett úton érkező Credo busznak. A személyautó a busz oldalának ütközött. A balesetben nem sérült meg senki.

 

