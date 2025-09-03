szeptember 3., szerda

Hilda névnap

Közlekedés

32 perce

Balesetekkel indult a szerda, többen is megsérültek a vasi utakon

Több baleset is történt szerdán.

Horváth Balázs

Szerdán reggel egy Audi személyautó haladt Szombathely határában Olad felől a 89-es út felé, a sofőr a nagy forgalomban balra, a 89-es útra akart kanyarodni. Az Audi vezetője nem adott elsőbbséget a neki balról, a védett úton, az országhatár felől érkező Renault személyautónak és kihajtott elé. A Renault vezetője megpróbálta elkerülni az ütközést és jobbra húzta a kormányt, de így is az elé kihajtó Audi bal hátsó kerekének ütközött. A balesetben az Audi vezetője könnyebben megsérült, a mentők kivizsgálásra a szombathelyi kórházba szállították. A műszaki mentésben a szombathelyi tűzoltók is részt vettek.

Szerdai balesetek Vasban.
Szerdai balesetek Vasban.


Balesetek

Szintén szerda reggel a megyehatáron, Gór közelében történt baleset, itt egy autó az árokba hajtott és felborult. A járművet vezető nő megsérült a balesetben, kórházba kellett szállítani. A mentés idejére az érintett útszakaszt teljesen le kellett zárni.

Az M86-os úton is baleset történt szerdán reggel, Répcelak közelében egy személyautó szalagkorlátnak ütközött, a kereke is kiszakadt. Információink szerint a román sofőrnél ittasságot jelzett az alkoholszonda, így őt a rendőrök előállították.

A 87- és úton Szombathely közelében is koccanásos baleset történt, itt személyi sérülés szerencsére nem volt, viszont nagy torlódás alakult ki a környéken.

Balesetekkel indult a szerda Vas megyében

Fotók: Horváth Balázs


 

A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
